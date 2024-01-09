المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع في غزة

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ جهودنا نحن والحلفاء تركّز على وقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، فهو ضمن أولويتنا، كما نسعى لمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وخصوصا في لبنان ومنطقة البحر الأحمر.

أضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه لا بد من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل مؤقت، ووقف القصف الإسرائيلي، ويجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد ضرورة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة والخوض في عمليات سياسية، مشيرا إلى أنّ حل الدولتين هو الحل الدائم والوحيد لإنهاء الصراع في غزة، ووضع حد لدائرة العنف.