اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مباحثات «مصرية - ألمانية» لحل الأزمة الإنسانية في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مشروعات تنموية عملاقة تقود مصر للنهضة الاقتصادية

- قطار الإنجازات ينطلق بأقصى سرعة

- «الصناعة»: مساعٍ لتحقيق 2 تريليون جنيه «ناتج محلى» واستراتيجية تصنيع «السيارات» توفر 4 مليارات دولار سنوياً

- 69 مليار جنيه استثمارات «الطاقة والاتصالات».. و116 مليار جنيه فى «الزراعة».. وزيادة الرقعة الزراعية لـ12 مليون فدان

- «السياحة»: 45 مليار دولار إيرادات و321 مليار جنيه لمشروعات «النقل»

- د. عبدالمنعم السيد: النجاح يتوقف على تضافر الجهود وتمكين القطاع الخاص

- مباحثات «مصرية - ألمانية» لحل الأزمة الإنسانية فى غزة وضمان نفاذ المساعدات

- «شكرى»: 2 مليون فلسطينى يعيشون بالعراء.. ويجب وقف إطلاق النار فوراً

- الحكومة تدرس تنفيذ مدينة ترفيهية فى شرم الشيخ

- «مدبولى»: نسعى لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع السياحة

- «الزراعة»: استيراد 154 ألف رأس ماشية استعداداً لرمضان

- «القصير»: القيادة السياسية حريصة على تعزيز المخزون الاستراتيجى من اللحوم

- مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية فى مجال الثروة المعدنية وتبادل المعلومات الجيولوجية

- «القطبان والفراعنة»

- المنتخب يخوض مرانه فى كوت ديفوار.. و«فيتوريا» يحمّس اللاعبين

- محمود علاء يرفض الرحيل من الزمالك.. و«عواد» يرحب بالتجديد

- «أبوعلى» فى تدريبات الأهلى غداً.. وقرارات نارية فى قطاع الكرة

- نهاية «بعبع الثانوية»

- وزير التعليم أمام «الشيوخ»: النظام الجديد للثانوية العامة يرفع الأعباء عن كاهل الأسرة.. ويتضمن مسارات تعليمية تتيح فرصاً جديدة للمستقبل وتعدد محاولات الطلاب فى الامتحانات

الصفحة الثانية

- توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق لتحسين أحوال المواطنين

- وزير المالية: الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتحسين الأجور والمعاشات فى الموازنة الجديدة

- تدشين أول منتجع لـ«الرعاية الصحية» بالجيزة لتنشيط السياحة العلاجية

- «هيئة الاستثمار»: التعاون مع «مكسيم» نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة

- «هيبة»: باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. و«كرار»: نركز على استكشاف فرص استثمارية متنوعة

- وزير التعليم: النظام الجديد للامتحانات يكتب نهاية «بعبع الثانوية»

- «حجازى» أمام «الشيوخ»: مشروع تطوير «الثانوية» يتضمّن عدّة مسارات تعليمية تتيح للطلاب فرصاً جديدة للمستقبل

- نشوة رواية الحياة

-100 سنة.. نفسنة

- استوقفنى فى هذه الحكايات ما قاله أحد الأطباء من أصدقاء إبراهيم ناجى، تخصصه «التحليل النفسى»، وهو يصف المصريين، إذ زعم أن 50% منهم يعانون المرض النفسى، ويحتاجون إلى علاج

الصفحة الثالثة

- «شكرى»: جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين تخلق معاناة إنسانية.. والمجتمع الدولى عاجز عن وقف إطلاق النار

- وزير الخارجية: لم نرَ جهوداً دولية حقيقية لمنع التهجير القسرى.. ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يواجه تعنتاً إسرائيلياً غير مبرر

- وزيرة خارجية ألمانيا: قلقون من اتساع الحرب إلى صراع إقليمى.. ومصر صاحبة دور محورى فى المنطقة.. وللفلسطينيين الحق فى أرضهم

- «كلاكيت رابع مرة».. «بلينكن» يزور الشرق الأوسط لمنع تحول حرب غزة إلى صراع إقليمى

- وزير الخارجية الأمريكى: اتفاق على تنسيق الجهود لمساعدة الفلسطينيين

- .. و«الاحتلال» يقصف محيط مستشفى «ناصر» بخان يونس ومقر «أطباء بلا حدود»

- «الصحة الفلسطينية»: 23 ألفاً و210 شهداء و59 ألفاً و167 مصاباً حصيلة العدوان

- عايدة نصيف: مصر رمانة ميزان المنطقة العربية.. ودعم القضية الفلسطينية من ثوابتها السياسية

- أمين «خارجية الشيوخ»: المجتمع الدولى يكيل بمكيالين ويستخدم ملف حقوق الإنسان للضغط على الدول

- الاحتلال الإسرائيلى ضرب المستشفيات والكنائس والمساجد.. والجهود المصرية نجحت فى تغيير الموقف الأوروبى

- العلاقة بين الشعبين المصرى والفلسطينى

الصفحة الرابعة

- مشروعات تنموية عملاقة تقود مصر للنهضة الاقتصادية

- قطار الإنجازات ينطلق بأقصى سرعة

- «الصناعة»: مساعٍ جادة لتحقيق 2 تريليون جنيه ناتج محلى

- الدولة تعمل على زيادة المكون المحلى إلى 60%.. وتنفيذ استراتيجية تصنيع «السيارات» يوفر 4 مليارات دولار سنوياً.. و500 ألف سيارة سنوياً بالتركيز على «الكهربائية»

- زيادة استثمارات الصناعة التحويلية بـ21% لتصل إلى 101 مليار جنيه.. والتحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها

- «الزراعة والرى»: 116 مليار جنيه استثمارات وزيادة الرقعة الزراعية لـ12 مليون فدان

- توسيع نطاق الكارت الذكى للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى 5٫7 مليون

- التوسع فى الزراعة التعاقدية ليصل عدد الحيازات إلى 9 ملايين فدان فى 2025

- «السياحة»: 45 مليار دولار إيرادات.. و321 مليار جنيه استثمارات لـ«النقل والمواصلات»

- استهداف السياحة العلاجية العالمية بـ200 ألف سائح سنوياً بعوائد 1.2 مليار دولار

الصفحة الخامسة

- «الطاقة والاتصالات»: 69 مليار جنيه استثمارات.. وتعزيز العوائد

- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع السعودية والأردن لتصبح مصر لاعباً فاعلاً فى خطة إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة

- مضاعفة صادرات البترول والغاز إلى ٣٦ مليار دولار بحلول 2030 وخفض انبعاثات القطاع بنسبة ٦٥%

- تدشين منطقة حرة للاتصالات فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

- خبراء: «الوثيقة» تعزّز مكانة الاقتصاد المصرى عالمياً وتحقق طموحات المواطنين

- «سلام»: تدريب الشباب لسوق العمل.. و«البنا»: نحتاج إلى مدخرات محلية واستثمارات أجنبية

- د. عبدالمنعم السيد: زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً

- مدير «القاهرة»: النجاح يتوقف على تمكين القطاع الخاص

- رؤية الوثيقة تعتبر جزءاً من وثيقة رؤية مصر 2030، التى انطلقت فى فبراير 2016، لتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة

- توجّهات استراتيجية

الصفحة السادسة

- إسرائيل فى قبضة محكمة العدل الدولية!

- كتاب: «العلاقة بين المسلمين والمسيحيين»

- قلب مصر للجميع.. سيادة الأرض ملكها

- الشيخ دونالد ترامب

- «سؤال» يصعُب «الإجابة» عليه

الصفحة السابعة

- 3 مباريات فى كأس الرابطة

- تقام الأربعاء ثلاث مباريات فى كأس رابطة الأندية المحترفة، ضمن دور المجموعات، وتبدأ المباريات فى الثالثة عصراً؛ إذ يواجه فريق الجونة نظيره البنك الأهلى، بقيادة طارق مصطفى، ويبحث كل فريق عن الفوز.

- وفى الخامسة مساءً، تنطلق مباراتان؛ الأولى بين بيراميدز وفاركو فى مواجهة قوية للغاية، خاصة فى ظل طموحات فريق بيراميدز فى الفوز بأول بطولة بعد خسارة أكثر من لقب فى الفترة الماضية، والثانية بين سيراميكا كليوباترا وإنبى.

- مرحلة الجد

- المنتخب يتدرب فى كوت ديفوار.. «فيتوريا» يشعل حماس اللاعبين.. ويدرس موزمبيق بالفيديو

- أغلى المنتخبات

- نسور نيجيريا على القمة.. ومحاربو ناميبيا الأقل فى القيمة السوقية

- التقدير أولاً

- «علاء» يرفض الرحيل من الزمالك بالتبادل و«عواد» يرحب بالتجديد والتخفيض

- صفقة مليونية

- المهاجم الجديد للأهلى يظهر فى التدريبات غداً.. و3 قرارات فى قطاع الكرة

الصفحة الثامنة

- أقولك الحق واضرب لك مثل ساير

وإن كنت ماعرفشى لا أخبى ولا أساير

من صغر سنى وأنا صاحب مزاج ثاير

واكمنى ثاير لا يمكن يا ألف بائى

تلاقى زيى على عهدك أليف باقى

واكمنى ثاير بقول من فات قديمه تاه

لابد للحى يترحم على موتاه

واللى أتى بالجديد لولا القديم ما أتاه

يا أمتاه أنا ابنك عالأثر ساير

- ورشة فنان تشكيلى داخل خيم النازحين ترصد المعاناة

- «غصب عنى.. أرسم»

- «الإسكندرانى» يتصدر

- أحمد العوضى ينجح فى أول بطولة سينمائية

- تورتة فرح مزيفة

- هدية «مروة» للعرسان: بوفّر لهم 5 آلاف جنيه

- من فات «نحاسه» تاه

- ورشة «ماهر» تتحدى زمن التكنولوجيا

- خريج على المعاش

- «عادل» بـ«البالطو» بعد الـ60: حلم أمى