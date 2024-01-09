انتهاء أعمال توصيل خطوط المياه في قرية أم دومة بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، أعمال توصيل خطوط المياه بقرية الدويك ونجع عطية موسى التابعين لقرية أم دومة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتوصيل الخدمات للمواطنين والانتهاء من مشروعات البنية التحتية بقرية أم دومة، القرية النموذجية الأولى بسوهاج، والقرى والنجوع التابعة لها.

توصيل خطوط المياه بأم دومة

وقالت هويدة الشافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، لـ«الوطن»، إنه جرى توصيل خطوط المياه بقرية أم دومة والقرى التابعة لها وربطها بخطوط مياه الشرب بمرشح السكساكة لتغذية القرى بعد الانتهاء من تركيب المعدية على ترعة الدويك.

موعد الانتهاء من أعمال معديات أم دومة

كما أفاد المهندس طارق علي من الشركة المنفذة للمشروع ضمن مبادرة حياة كريمة، بأنه لم يتبق سوى معدية واحدة ويتم الانتهاء من جميع المعديات الخاصة بخطوط مياه الشرب، وذلك الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم متابعة أعمال مد خطوط المياه بقرية كوم غريب ومتابعة تسوية وتمهيد الطرق بعد الانتهاء من التوصيل.