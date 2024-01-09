«مياه سوهاج»: الدفع بفرق عمل مسائية لمراجعة كفاءة تشغيل وصيانة المحطات

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية تبدأ عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء، وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا، وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة.

تطبيق المواصفات القياسية بمياه سوهاج

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن توزيع الفرق يأتي للقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

تشغيل 150 محطة صرف بسوهاج

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية، أنه تم تفقد أكثر من 150 محطة مياه شرب وصرف صحي في مراكز المحافظة، تشمل محطة مياه شرب سطحية ومحطات معالجة صرف صحي ومحطات مياه مدمجة ونقالي ومطورة وجوفية ومحطات رفع صرف صحي، بالإضافة إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه.