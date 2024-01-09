وكيل «تعليم سوهاج» يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه فاضل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بعدد من مدارس سوهاج للاطمئنان على حسن سير الامتحانات بجميع لجان المحافظة.

الالتزام الكامل بكافة القرارات الوزارية

وشدد وكيل تعليم سوهاج خلال متابعاته على الالتزام الكامل بكافة القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات بهدف تحقيق أعلى مستوى من الانضباط في أعمال الامتحانات، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الفنية التي حددتها الوزارة وكذلك مطابقتها لما ورد في المناهج الدراسية.

توفير المناخ الآمن والمناسب للطلاب

كما أوصى وكيل الوزارة بضرورة تكاتف جميع القائمين على أعمال الامتحانات بجميع اللجان، لتوفير المناخ الآمن والمناسب للطلاب وبث الطمأنينة في نفوسهم لأداء الامتحانات بكل سهوله ويسر بما يضمن حسن سير الامتحانات وحصول كل طالب على حقه بعدالة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين يخوضون الامتحانات التي انطلقت صباح اليوم، في صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس المقيدين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024م بلغ 335868 طالب وطالبة، موزعين على 1008 مدرسه ضمن الفترة الصباحية وعدد 14657طالب وطالبة موزعين على 46 مدرسة بالفترة المسائية.