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وزير الخارجية الأمريكي: «نتنياهو» أكد أن تهجير الفلسطينيين ليس ضمن سياساته

كتب:

حسن سمير
08:48 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب إعادة النازحين المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم، ولا يجب إجبار المدنيين في غزة على مغادرة القطاع، ونحن ملتزمون بحل دبلوماسي يتفادى التصعيد بين لبنان وإسرائيل.

أوضح «بلينكن» خلال مؤتمر صحفي نقلته «القاهرة الإخبارية» أن عنف المستوطنين يصعّب من تحقيق سلام دائم، وعلى إسرائيل التوقف عن اتخاذ خطوات تقوض السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أننا نرفض أي مقترحات تتبنى فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة.

وتابع «بلينكن» بأن «نتنياهو» أكد له أن تهجير الفلسطينيين ليس ضمن سياساته، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم يعزز السلام في المنطقة.

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