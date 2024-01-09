صحيفة إسرائيلية: انسحاب كبير للجيش من شمال غزة

نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» تصريحات مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست، اليوم، كشف فيه أنّ الجيش الإسرائيلي سحب بالفعل عدة آلاف من جنوده من قطاع غزة كجزء من انتقاله إلى المرحلة الثالثة من العدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع.

ووفقا للصحيفة، فإنّ الجيش الإسرائيلي يخضع الآن لعملية انسحاب كبير في شمال غزة.

جيش الاحتلال فقد مئات من عناصره

وفقد جيش الاحتلال مئات الجنود قتلى خلال الهجوم البري على قطاع غزة، وتكبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة في الأفراد والمعدات

وكلفت الحرب على غزة اقتصاد دولة الاحتلال ما يزيد على 60 مليار دولار حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، كما ذكرت أنه من المتوقع أن تحقق ميزانية دولة الاحتلال عجزًا بمقدار 30 مليار دولار بسبب الحرب.

وعلى الجانب الآخر قتلت إسرائيل آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، ودمرت البيوت في قطاع غزة وتسببت في تشريد نحو 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس في عدوانها الذي بدأته منذ 7 أكتوبر الماضي.