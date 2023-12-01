غلق مركز لإنقاص الوزن وشركة لمكافحة الحشرات في حملة مكبرة بالشرقية

قال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بالشرقية، إن اللجان المختصة بالإدارة شنت حملات للتفتيش على عدد من مشروعات المنشآت الصحية ومحطات الوقود وشركات مكافحة الحشرات.

حملات للتفتيش على منشآت صحية ومحطات وقود

وأوضح مدير إدارة شؤون البيئة، أن اللجنة شنت حملة على 5 منشآت صحية عبارة عن 4 مستشفيات خاصة ومركز لإنقاص الوزن، بالإضافة لشن حملة على محطات تموين السيارات، والتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.

غلق فوري لمركز لإنقاص الوزن

وأشار إلى أن حملات التفتيش أسفرت عن الغلق الفوري لمركز لإنقاص الوزن، وشركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات، وتحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.