6 أمراض جلدية شائعة في الشتاء.. كيف تحمي نفسك منها؟

يصاحب فصل الشتاء إصابة بعض الأشخاص، بأمراض جلدية مختلفة تتنوع ما بين الصدفية، الإكزيما، تورّم أصابع القدمين وجفاف العينين، وتزداد معاناة الأشخاص من الأمراض الجلدية الشتوية مع شدة برودة الطقس.

أمراض جلدية مرتبطة بالشتاء:

تستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية الأمراض الجلدية الشتوية، تلك الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء التي تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة شتاء، وفق حديث الدكتور حاتم النادي، أخصائي الأمراض الجلدية، يوضح كيفية التعامل مع أمراض الجلد في الشتاء وكيفية الوقاية منها والحفاظ على الجلد.

أمراض جلدية تزداد ببرودة الطقس:

يقول الدكتور حاتم النادي، أخصائي الأمراض الجلدية، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ هناك أمراض جلدية مرتبطة بالشتاء، وتزداد حدتها مع برودة الطقس، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الجلد وحمايته، باتباع الطرق الصحية التي تجعل الجلد آمنا من الأمراض الجلدية الشتوية.

الصدفية وتورم الأصابع وتساقط الشعر.. أمراض الشتاء:

يوضح «النادي» قائمة من الأمراض الجلدية الشتوية مثل الصدفية، الإكزيما، تورم الأصابع، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على رطوبة الجلد، مع الالتزام باستخدام الأدوية الخاصة لمعالجة هذه الأمراض، للتقليل من حدتها وفق إرشادات الطبيب المعالج.

جفاف الجلد وتشققه في فصل الشتاء والعلاج:

ويضيف إلى قائمة أمراض الجلد الشتوية جفاف الجلد، تزامنا مع الجو البارد خاصة مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهؤلاء الذين يعانون من نقص فيتامين «د»، وما يصاحبه من حكة شديدة وتشقق الجلد، مؤكدًا ضرورة استشارة طبيب لمعرفة السبب لوصف العلاج والدواء الأنسب للحالة، إذ أن كل حالة جلدية لها مرطب خاص.

قشرة فروة الرأس تزداد مع الشتاء:

وتنضم حالة قشرة الرأس لقائمة الأمراض الجلدية ويشير «النادي» إلى زيادة حدة الحالة تزامنا مع برودة الطقس، مؤكدًا ضرورة علاج قشرة فروة الرأس، لأنها تسبب تساقط الشع، مع أهمية الرعاية الجيدة لفروة الرأس من خلال متابعة طبيب مختص لوصف الدواء اللازم.

وتظهر حالة تورّم الأصابع سواء القدمين أو اليدين في الشتاء، ويصاحبها حكة شديدة عند الشعور بالدفء، وهي حالة يعرفها أطباء الحلدية بتورم الأصابع الشتائي، ويشير «النادي» إلى مواجهة هذه المشكلة الصحية، بارتداء الجوارب الصوف «شرابات قدم»، مع الخرص على تناول فيتامين سي لما لها من أثر إيجابي؛ لتفادي تورم الأصابع شتاء.

أمراض جلدية معدية يجب الحذر.. ما هي طرق العدوى والوقاية؟

ووفق حديث طبيب الجلدية، كشف عن عدة أمراض جلدية معدية مثل الجديري المائي حذر منها بتفادي التجمعات والأماكن الضيقة قليلة التهوية، كالفصول المدرسية، إذ ينتشر المرض ويتناقل عن طريق النَفَس، مشددًا على أهمية تفادي الزحام والأماكن المتكدس بها الأشخاص؛ لتجنب الإصابة بالأمراض الجلدية المعدية.