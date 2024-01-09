طوارئ طبية بإسرائيل ورغبة في الاستعانة بأطباء من الخارج

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة عن فرض حالة طوارئ طبية في إسرائيل مع اقتراب مرور 100 على الحرب على قطاع غزة وسط تزايد أعداد القتلى والمصابين في مختلف ألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تجهيز لاستقبال أطباء من الخارج

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزارة الصحة تستعد لوقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية وتتجهز لاستقبال بعثات أطباء من خارج البلاد، في الوقت الذي ذكرت مراسلة القناة الـ11 الإسرائيلية، أن هناك حاجة واستعداد للنظام الصحي وكذلك نظام الرعاية الصحية والمستشفيات وأسرة المستشفيات لاستقال آلاف الإصابات حتى في فترة قصيرة من الزمن خاصة خلال الأيام المقبلة.

الاستعداد للطوارئ

وأضافت مراسلة القناة الـ11 الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء: «صدرت تعليمات لمستشفيات زيف ونهاريا الاستعداد لاستقبال العديد من الإصابات لمعرفة كيفية تنفيذها وتوزيعها على المستشفيات الأخرى، وقيل لهم أن يكونوا مستعدين لبضعة أيام سيجبرون فيها على العزلة عن بقية البلاد لمعرفة كيفية العمل في الأماكن المختلفة دون إمدادات الغذاء والدواء وصدرت تعليمات إلى بقية المستشفيات لتكون قادرة على ذلك في فترة زمنية قصيرة بحيث ينتقلون لحالة الطوارئ خلال 48 ساعة من صدور التعليمات في حالات الطوارئ».

تطوع من الأطباء استعدادا للكوارث

وواصلت: «يشمل هذا الأمر النزول للأماكن المغلقة لإخراج المرضى الذين يمكن تسريحهم حتى يتمكنوا من استقبال العديد والعديد من الحالات كما يتم توجيههم أيضا للاستعداد لحالة قد تتعرض فيها الطواقم الطبية للإصابة أو سيضطرون إلى التجنيد بدوام كامل وسيكون هناك عدد أقل من الفرق الطبية، ويوجد 7000 طبيب يهودي يريدون التطوع وبطبيعة الحال لن يصل جميع الـ 7000 شخص ولكن تم توجييهم بأنهم سيحتاجون إلى الاتصال بمئات الأطباء للمساعدة إذا وصلنا إلى حالة حادث صعب».