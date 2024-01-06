«الرافضون».. حركة شبابية تدعو للامتناع عن التجنيد بجيش الاحتلال الإسرائيلي

لأول مرة منذ بداية العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ظهرت حركة إسرائيلية جديدة، تطلق على نفسها اسم «الرافضون»، تدعو إلى الامتناع عن التجنيد في جيش الاحتلال، وتندد بالجرائم ضد الإنسانية، التي يجري ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجاء في منشور على موقع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه رغم أن الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية، لكل من الرجال والنساء، إلا أن جماعة «الرافضون» بدأت تتحدث عن نفسها بشكل علني، كما أن أعداد المنضمين إليها ومؤيديها تزايدات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وتشكلت حركة «الرافضون» بشكل أساسي من عدد من الضباط والجنود، الذين تركوا الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت تنشط في أوساط الشباب بدولة الاحتلال الإسرائيلي.