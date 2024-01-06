رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الرافضون».. حركة شبابية تدعو للامتناع عن التجنيد بجيش الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

منى صلاح
07:01 م | السبت 06 يناير 2024
الرافضون من جيش الاحتلال

الرافضون من جيش الاحتلال

لأول مرة منذ بداية العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ظهرت حركة إسرائيلية جديدة، تطلق على نفسها اسم «الرافضون»، تدعو إلى الامتناع عن التجنيد في جيش الاحتلال، وتندد بالجرائم ضد الإنسانية، التي يجري ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجاء في منشور على موقع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه رغم أن الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية، لكل من الرجال والنساء، إلا أن جماعة «الرافضون» بدأت تتحدث عن نفسها بشكل علني، كما أن أعداد المنضمين إليها ومؤيديها تزايدات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وتشكلت حركة «الرافضون» بشكل أساسي من عدد من الضباط والجنود، الذين تركوا الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت تنشط في أوساط الشباب بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ المزيد:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 14 جنديا في معارك غزة بآخر 24 ساعة

«الأورومتوسطي»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل متر في قطاع غزة

20 مليار دولار خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي

جيش الاحتلال يصل إلى نفق السنوار.. أكبر أنفاق غزة وأقربها للمستوطنات.. عاجل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع أعداد المحتجزين لدى الفصائل إلى 132 شخصا
بقلم منى صلاح