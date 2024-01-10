5 خطوات بعد قبول طلب ترخيص المحال العامة.. تعرف عليها

ينظم قانون المحال العامة، كل ما يتعلق بأنشطة المحال التجارية وتقنين أوضاعها، وكذلك ضوابط وشروط ترخيص المحال، والرسوم الخاصة بذلك، حتى يسهل على أصحاب المحال التجارية الراغبين بترخيص محلاتهم هذه العملية.

قانون المحال العامة

وعن رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص، قال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المادة رقم 10 من قانون المحال العامة حددت عددا من النقاط في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، وهي كالتالي:

رسوم ترخيص المحال العامة

- أن يتضمن إخطار القبول كل الاشتراطات العامة والخاصة المقررة والخاصة بالمحل المراد الترخيص به.

- يقدم طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك وفقا لفئات رسم المعاينة الصادر بها قرار من اللجنة.

- في حالة استيفاء طلب هذه الاشتراطات، يخطر المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

- يمنح المركز المختص الترخيص لطالبه متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.

- يمنح الترخيص في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.