10 إجراءات بعد قبول طلب ترخيص المحال العامة.. والمدة اللازمة للإصدار

ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، أوضاع المحال غير المرخصة، ويقننها، كما يحدد الخطوات والإجراءات المطلوبة بعد قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، وكذلك الرسوم المطلوبة والمدة اللازمة لإصدار الترخيص.

إجراءات بعد قبول طلب الترخيص

ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تأتي هذه الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيص:

- يجري إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة، المقررة للمحل المراد الترخيص له.

- يجري تكليف طالب الترخيص بعد الإخطار بأي من الوسائل، بأداء رسم معاينة، لا يجاوز 1000 جنيه، بقرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

- يحفظ الطلب في حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها.

- بعد استيفاء الطلب للاشتراطات، يخطر طالب الترخيص المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار.

- يمنح المركز المختص الترخيص، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

قانون المحال العامة

- في حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم تستوفى خلال المدة ذاتها، المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

- يمنح طالب الترخيص بناء على طلبه، مهلة لا تتجاوز 3 أشهر؛ لإتمام الاشتراطات التي لم تستوفى.

- عند إتمام الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة، يخطر المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار.

- يمنح الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد قيمته بقرار من اللجنة.