مولود برج العقرب من الأبراج التي تتحمل المسؤولية، مولوده ذكي للغاية، وصبور وطموح، يعيش حياته في تحقيق طموحاته الواحد تلو الآخر، فهو يحب النجاح ومساعدة الآخرين دون مقابل، ومخلص للغاية وكاتم للأسرار، وعاقل في تصرفاته جدًا وصريح لدرجة عالية يكره الكذب، إنسان عاطفي وحساس.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تبعث لك اليوم الأفلاك طاقة إيجابية تساعدك يا برج العقرب، على تحمل الضغوط المهنية وتجاوز المشكلات، وبعض المفاجآت في العمل تساعدك على إنهاء مشروعك بمنتهى السهولة واليسر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

يشعر مولود برج العقرب بالاستقرار في الحالة العاطفية، وربما يشهد اليوم بعض المواقف المهمة التي تساعده على نشر حالة من الانسجام، بينه وبين شريك حياته.