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تخطيط الطرق الرئيسية وتركيب إشارات مرورية جديدة في دمياط الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:47 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع تنفيذ المشروعات

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع تنفيذ المشروعات

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس مدينة دمياط الجديدة، يرافقة مسؤولو الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، مشروع الإسكان «جنة»، والذي يتضمن 28 عمارة في المجاورة 34 بالحي السادس بالمدينة.

وأوضح «خلف الله»، أن نسبة التنفيذ للعمارات السكنية بلغت 99%، ونسبة التنفيذ لأعمال تنسيق الموقع والسور والبوابات بلغت 65٪.

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، طاقم الإشراف، والشركة المنفذة للمشروع، بالالتزام التام بجودة تنفيذ الأعمال، طبقاً للمواصفات، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع.

تخطيط الطرق الرئيسية

وفي سياق متصل، أشار «خلف الله» إلى أنه تم تنفيذ تخطيط الطرق الرئيسية، والمدخل الغربى والميادين بالمدينة، للسلامة المرورية، وتحديد خطوط واتجاهات السير، طبقا للكود المصرى لأعمال تخطيط الطرق.

تطوير المدخل الغربي

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تركيب إشارات مرورية ضوئية بتقنية حديثة بأحد ميادين المدينة، لتنظيم حركة المرور والحفاظ على السيولة المرورية، وذلك بعد زيادة الكثافة المرورية التى تشهدها المدينة، وخاصة في أوقات الذروة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، وإدارات الجهاز المعنية، وبالمشاركة المجتمعية.

وأكد «خلف الله»، أن تلك الأعمال تأتي في إطار استكمال أعمال التطوير الجارية بالمدينة، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، والحفاظ على المظهرين الحضاري والجمالي بمدينة دمياط الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.