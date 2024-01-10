خطر غامض.. لماذا أعلن جيش السويد الاستعداد للحرب؟

أعلنت السويد على لسان مسؤولين كبار، أنّها مستعدة للدخول في حرب محتملة، وسط تصاعد التوترات مع روسيا، ما يضع العالم على المحك في مواجهة حرب جديدة وسط الصراعات المشتعلة بالفعل، والتي كان آخرها الحرب الغاشمة التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.

حرب السويد

وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستورم، قال في مؤتمر فولك أوتش فورسفار الوطني في سالين، إنّ عضوية بلاده المتوقعة في الناتو هي «أكبر تغيير في السياسة الأمنية السويدية منذ أكثر من 200 عام» ليعبر عن قلقه الشديد إزاء الخطر الذي قد تمثله روسيا في المستقبل على أمن بلاده وأوروبا، لذلك أعلنت السويد استعدادها للحرب ولمواجهة طويلة الأمد، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأعلن وزير الدفاع بال جونسون، أنّ أوكرانيا تعمل كدرع لأوروبا في الصراع، حيث أبدت روسيا قلقها من أنّ الحرب قد تصل أيضًا إلى السويد.

السويد ستنشر 800 جندي على الحدود

وأعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أنّه لدعم 2000 جندي بقيادة كندا متمركزين في لاتفيا كجزء من الوجود الأمامي المعزز للكتلة العسكرية في دول البلطيق، ستنشر السويد 800 جندي، ومن المهم أن نلاحظ أنّ السويد تخلت في العام الماضي عن سياسة عدم الانحياز لصالح الانضمام إلى الناتو.

وعلى جانب آخر، ذكرت روسيا أنّ الناتو يشكل تهديدا للأمن القومي «ساحة المواجهة».. هكذا وصف رئيس الأركان العامة الروسي، فاليري جيراسيموف، تصرفات الغرب تجاه أوروبا، كما أعلنت موسكو أنّ دول الناتو تشارك بحكم الأمر الواقع في الصراع الروسي الأوكراني بسبب تسليمها أسلحة وأموال إلى كييف.