مصر تتسلم سفينة محملة بـ63000 طن قمح من روسيا

شهد ميناء دمياط البحري، حركة تجارية نشطة، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة «NAUTILUS» والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 متر وعرضها 32 متر القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

شحنة قمح

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37127 طن تشمل 5250 طن يوريا و3010 طن رمل و826 طن علف و28041 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأشار بيان صادر من ميناء دمياط البحري، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 35950 طن تشمل 8237 طن خردة و4715 طن زيت طعام و4000 طن ذرة و10076 طن قمح و60 طن فول صويا و2540 طن حديد و5509 طن ابلاكاش و2468 رأس ماشية عجول تسمين» بإجمالي وزن 813 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 147 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3935 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140321 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 253292 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3265 شاحنة.