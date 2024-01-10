رغم وقف تداول «المارك» منذ 22 سنة.. لماذا يحتفظ الألمان بعملتهم القديمة؟

يهوى الكثير من الألمان من محبي جمع الأشياء القديمة، الاحتفاظ بالعملات القديمة «دويتشه مارك» رغم انتهاء صلاحيتها منذ فترة طويلة، والذي يعتبر نوع من الحنين إلى الماضي، فبعد أكثر من عقدين من طرح اليورو، لا يزال يهتم الكثيرين بجمع العملات المعدنية والأوراق النقدية الملونة، بحسب ما أكده تيموثي روكس، أحد مراسلي قناة DW للأعمال.

استمرار تداول العملات القديمة حتى 2023

رغم توقف تداول المارك كعملة قانونية منذ أوائل عام 2002، إلا أن البنك المركزي الألماني ذكر أنه حتى نهاية 2023 ظل حوالي 12.24 مليار مارك متداول، مقسم إلى 6.56 مليار مارك من العملات المعدنية، و5.68 مليار مارك من الأوراق النقدية، والتي بلغت قيمتها مجتمعة حوالي 6.26 مليار يورو.

وبعدما أعلن البنك المركزي الألماني إمكانية استبدال تلك العملات المعدنية والورقية في أي فرع بنكي مهما كان المبلغ وبشكل مجاني، بدأ الكثيرين باستبدال عملاتهم كل عام بسعر صرف ثابت عند 1 يورو إلى 1.95583 مارك ألماني، إذ حضر أكثر من 90 ألف شخص إلى البنك المركزي عام 2023، وتم تسليمهم ما يزيد عن 53 مليون مارك مقابل 27 مليون يورو.

طرق التخلص من العملات القديمة

وفيما يتعلق بطرق التخلص من العملات القديمة سواء الورقية أو المعدنية، أوضح تيموثي روكس، مراسل قناة DW للأعمال، أنه يتم التخلص من العملات الورقية التي تصل إلى البنك المركزي عن طريق فرمها، أما بالنسبة للعملات المعدنية فيتم فرزها ثم ترسل إلى أحدى دور سك العملات الألمانية لمحو قيمتها، ومن ثم تُسلم إلى مراكز إعادة تدوير الخردة التي تقوم بإذابتها لاستخدامات اخرى.