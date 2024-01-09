وزيرة خارجية ألمانيا: ضاعفنا مساعدات غزة 3 مرات.. ونعمل مع مصر لإرسال المزيد

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن بلادها أرسلت مساعدات إنسانية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وضاعفت العدد نحو 3 أضعاف، مؤكدة أن مصر تلعب دورا محوريا في توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأيضا في علاج المصابين.

وأضافت الوزيرة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجب ألا تكون المساعدات مالية فقط بل علينا التعاون مع مصر لكي تصل هذه المساعدات إلى المواطنين الذين يحتاجونها في غزة، لذلك مصر وألمانيا يعملان بصورة مشتركة من أجل الوصول لهذا الهدف.

وتابعت: «منذ فترة قريبة، قامت ألمانيا بإمداد مصر بحضانات للأطفال الرضع من أجل العناية بهم، وغيرها من الأمور والسماعدات الطبية، وهذه المساعدات تعطي بصيصًا من الآمل حتى في ظل هذا الوقت الذي يصعب فيه الآمل».

وأكدت، أن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية لـ2 مليون مواطن في قطاع غزة، توفير حياة كريمة لهم، ويجب علينا العمل سويا لإيصال هذه المساعدات وعدم تعثرها لأسباب بيروقراطية.