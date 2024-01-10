جامعة كفر الشيخ تجهز 6 أفواج طلابية لزيارة معرض القاهرة للكتاب

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، تنظيم رحلات مجانية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

انطلاق 6 أفواج طلابية لمعرض القاهرة للكتاب

وبحسب بيان صادر عن الإدارة، ستنطلق 6 أفواج طلابية من جامعة كفر الشيخ إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب مجانًا، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 5 فبراير 2024.

وحدّدت الإدارة العامة لرعاية الشباب، عددًا من الشروط للاشتراك في الرحلات المجانية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي كالتالي:

1- التسجيل بقسم رعاية الشباب بالكلية، وتُقدم الأسماء من خلال كشف مجمع عن طريق الكلية مُعتمد لإدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

2- آخر موعد للتسجيل يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

3- لا يجوز تبديل المُشارك بآخر في حالة التغيب عن الفوج المُخصص له.

تنظيم زيارات طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

وكان الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قد وجّه عمداء الكليات، بتنظيم زيارات طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي 2023 - 2024.