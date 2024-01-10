تحذير لمواليد 6 أبراج.. أخبار وحظوظ سيئة في أول 3 أشهر من 2024

ربما يحمل عام 2024 حظوظا جيدة وأخرى سيئة لمواليد بعض الأبراج، وفق توقعات خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبداللطيف، إذ توقعت أن تحالف الحظوظ والأخبار السيئة ستكون من نصيب مواليد 6 أبراج في أول 3 أشهر من عام 2024، لذلك عليهم أن ينتبهوا وبخاصة بداية من هذه الأيام وحتى انتهاء شهر مارس المقبل.

تحذير لمواليد 6 أبراج

- مواليد برج الأسد

مواليد برج الأسد، من الأبراج التي توقعت ليلى عبداللطيف، أن تحالفهم حظوظ سيئة وبخاصة أول 3 أشهر من عام 2024، إذ يواجهون بعض العقبات في الحياة المهنية والعاطفية، بدءا من يناير وحتى انتهاء مارس، ونصحتهم بعدم التحدث عن حياتهم: «متتكلموش عن حياتكم علشان العين».

- مواليد برج الحمل

ربما يحمل عام 2024، حظا سيئا من الناحية المادية والمهنية لمواليد برج الحمل، بدءا من شهر يناير وحتى انتهاء فبراير المقبل، وفق ليلى عبداللطيف: «في ثغرات هتلاحق تحقيق أهدافك وهتكون عائق، لكن بالصبر الإصرار ممكن تحقق هدفك».

- مواليد برج العذراء

ليلى عبداللطيف أكدت أن هناك بعض العقبات في العمل قد تواجه مواليد برج العذراء، فضلا عن تحديات في إدارة المال وتحقيق الاستقرار المالي المطلوب، لذلك يجب استغلال الفرص لتحسين الوضع المالي.

- مواليد برج الحوت

مواليد برج الحوت ربما ستكون حظوظهم سيئة على كافة الأصعدة في أول 3 أشهر من عام 2024، لذلك يجب أن ينتبهوا بشكل أكبر وخاصة على الصعيد العاطفي.

- مواليد الميزان

قد يواجه مواليد برج الميزان صعوبات في العمل، وصعوبة في التواصل مع الزملاء في العمل، فضلا عن تأخر في المشاريع خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2024، لذلك يجب عليهم توخي الحذر.

- مواليد برج الثور

وفق خبيرة الأبراج، فإن مواليد برج الثور سيواجهون صعوبات في الجانب المهني، ويعيشون الكثير من التحديات في العمل، لذلك يجب عليهم التعامل معها بصبر وتصميم، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم.