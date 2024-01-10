مصرع تاجري مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالسويس

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام 2 من أخطر العناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة سبق اتهامهما في العديد من القضايا، تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على عملائهما.

وباستهدافه المتهمين بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والمركزي بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وجرت السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على 100 كيلوجرام لمخدر الشابو، و2 بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 50 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.