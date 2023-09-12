القبض على 46 تاجر مخدرات وسلاح في حملة أمنية بدمياط وأسوان وأسيوط

شارك قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط وأسيوط، في توجيه حملات أمنية أسفرت عن ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلوجراما – كمية من مخدر الشابو وزنت 3.150 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.100 كيلوجرام - 2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- فرد محلي - عدد من الطلقات - 4 خزن) بحوزة 8 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، مع تنفيذ 832 حكما قضائيا.

كما تمّ ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.250 كيلوجرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6.500 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وضبط 48 قطعة سلاح ناري عبارة عن (15 بندقية آلية– 15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 16 فرد محلي- عدد من الطلقات - 3 خزن) بحوزة 36 متهم لـ 20 منهم معلومات جنائية.

ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.470 كيلوجرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 522 حكما قضائيا.