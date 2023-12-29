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«الداخلية»: مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية

كتب:

محمد بركات
04:42 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء زعيم أحد أخطر البؤر الإجرامية بالدقهلية، والتي تضم 11 عنصرا من العناصر شديدي الخطورة الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والذي سبق اتهامه في 11 قضية من بينها «مخدرات ، سلاح أبيض، إطلاق أعيرة نارية - مخدرات وسلاح ناري- سرقة بالإكراه – سرقة دراجة نارية»، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة في جناية «شروع في قتل»، وضبطه وإحضاره في 4 قضايا «مخدرات وسلاح ناري- سرقة بالإكراه» بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

وأكدت «الداخلية» أنه جرى استهدافه، وبادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على بندقية آلية و2 خزينة، طبنجة، عدد من الطلقات، 6 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات