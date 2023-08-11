جدري القرود يقفز بمعدل خمسة أضعاف في شهر واحد.. ماذا يحدث في الصين؟

تزداد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القردة (إمبوكس) في الصين بنحو 5 أضعاف خلال شهر يوليو الماضي وسط مفاجئة من السلطات في البلاد ومحاولة الحكومة السيطرة على الأمر حتى لا يتحول إلى وباء أخرى بعد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ظهر في البلاد نهاية عام 2019.

عدد الإصابات في الصين

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عدد حالات الإصابة بلغ الشهر الماضي 491 حالة، مقابل 106 حالات خلال يونيو السابق عليه، بحسب بيان صادر عن المراكز الصينية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فيما أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن المرضى من الذكور وصلت نسبة 96% منهم إلى وجود علاقات جنسية مع ذكور آخرين.

اكتشاف أول حالة إصابة

وأكدت الهيئة عدم وجود أي حالات خطيرة بين المصابين، ولم تحدث أي وفيات من المرض حتى وقت قريب، وذكر مكتب الصحة في الصين أن أول إصابة بجدري القرود في البلاد كانت عن طريق شخص قادم من خارج البلاد في مدينة تشونجتشينج، جنوب غرب الصين في شهر سبتمبر الماضي.

فتح السفر مطلع 2023

وتأتي الإصابات بعد 8 أشهر من فتح البلاد إمكانية السفر للخارج دون قيود عقب رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 نتيجة انتقالها من الخفافيش.