النشرة الدولية.. الأمة الجزائري ينتقد برلمان أوروبا وانتهاء «طوارئ جدري القرود»

شهدت عدة دول خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين سياسية وقضائية وطبية، أهمها، بيان مجلس الأمة الجزائري بشأن تدخل البرلمان الاوروبي في شؤون البلاد الداخلية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض جدري القرود.

الأمة الجزائري يدعو «الاتحاد الأوروبي» للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين

وفي الجزائر، رفض مجلس الأمة، تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وقال المجلس في بيان إن «البرلمان الأوروبي»، اعتاد سياسة التعالي والاستعلاء، مستغلا حقوق الإنسان في دول بذاتها واغتيالها في أخرى، داعيا في بيان، «الاتحاد الأوروبي»، إلى التخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي العراق، أعلنت وزارة النفط، أنها أبلغت «أنقرة» باستئناف تصدير النفط عبر «منفذ جيهان»، التركي غدا السبت، وفي سوريا، افتتحت وزارة الدفاع الروسية نصبا تذكاريا في قاعدة حميميم الجوية للفريق فاليري أسابوف والملازم أول ألكسندر بروخورينكو.

وقررت المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، في بيان مشترك، تجميد الاعتراف بالبطريرك الأرمني نورهان مانوجيان بصفته بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس وسائر الأراضي المقدسة والمملكة الأردنية الهاشمية، بعد جهود ومحاولات عديدة لم تفلح في تصويب تعامل البطريرك مع عقارات الحي الأرمني في البلدة القديمة في القدس المحتلة، والذي يعد إرثا حضاريا وإنسانيا، وجزءا تاريخيا من فسيفساء المدينة المقدسة.

وشددت المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، على أن الحي الأرمني جزء لا يتجزأ من البلدة القديمة باعتباره أراضي محتلة، تنطبق عليها قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وفي إطار قضية تايوان، قدم السناتور الجمهوري عن فلوريدا مارك روبيو، قانونا لردع الضربات الوقائية الصينية في الكونجرس لمنع بكين من شن ضربات صاروخية على القواعد العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ.

مسؤولة أمريكية: الخلافات يجب تسويتها بوسائل سلمية

وكانت مسؤولة أمريكية، أعلنت، في وقت سابق، أن «واشنطن»، تسعى لمنع تحول خلافاتها مع الصين بشأن تايوان إلى نزاع مع بكين، مؤكدة للصحفيين، أن الخلافات يجب تسويتها بوسائل سلمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأقر عضو «الكونجرس»، الأمريكي الجمهوري المثير للجدل جورج سانتوس، بالذنب في السرقة من متجر في البرازيل، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وألقت السلطات، القبض على جورج سانتوس، أمس الأول الأربعاء بتهمة الاحتيال وغسل الأموال والحنث باليمين، فيما أفرجت السلطات عن عضو «الكونجرس» الأمريكي، بكفالة قدرها 500 ألف دولار من قاعة المحكمة.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأول، 13 تهمة إلى سانتوس من بينها التزوير، وغسيل الأموال، وسرقة أموال عامة، والإدلاء ببيانات زائفة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

ومنحت المحكمة عضو الكونجرس الامريكي، 30 يومًا لدفع غرامة 2000 دولار و2800 دولار كتعويض للضحية، فيما سيتم إغلاق القضية فقط بعد السداد، وحال إدانة جورج سانتوس، قد يواجه عضو «الكونجرس» الأمريكي ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.

وكانت السلطات البرازيلية، قالت في وقت سابق، إن سانتوس كتب شيكين مزيفين بمبلغ 430 دولارًا في عام 2008 لشراء ملابس وأحذية من متجر صغير في إحدى ضواحي ريو دي جانيرو.

الصحة العالمية: خطر ظهور موجات جديدة لجدري القردة وكورونا قائما

صحيا، أنهت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ الصحية استمرت 10 أشهر لمرض جدري القرود، بناء على توصية لجنة الطوارئ بالمنظمة، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، إن في الوقت الذي انتهت فيه حالة الطوارئ الخاصة لكل من جدري القردة وفيروس كورونا، يظل خطر ظهور موجات جديدة قائما، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.