لقبها مدحت العدل بـ«شاعرة 2023».. من هي منة عدلي القيعي؟

«الأغاني التي تكتبها لفتت نظري بشكل كبير، خاصة أن السيدات اللاتي يكتبنّ الأغاني عددهن قليل» جملة أشاد بها الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بمؤلفة الأغاني الشابة منة القيعي، لافتًا إلى أنَّها تستخدم نوعًا صعبًا في كتابتا، واصفًا إياها بـ«شاعرة 2023»، وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة قناة « ON».

معلومات عن منة عدلي القيعي ومحطات مسيرتها الفنية

وفيما يلي بعض المعلومات عن المسيرة الفنية لمؤلفة الأغاني الشابة منة عدلي القيعي:

- منة عدلي القيعي هي ابنة عدلي القيعي، مستشار التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي الحالي.

- تبلغ من العمر 31 عامًا.

- بدأت منة القيعي مشوارها ككاتبة بمجال الدعاية والإعلان.

- بدأت كتابة الشعر باللغة الإنجليزية، كونها خريجة للجامعة الأمريكية.

- كانت بداية رحلتها مع كتابة الأغاني عبر أغنية «يا دنيا علمينا متعلميش علينا» للفنان أحمد شيبة.

أغاني مميزة كتبتها منة القيعي لكبار نجوم الساحة

وكتبت مؤلفة الأغاني منة عدلي القيعي العديد من الأغاني المميزة لكبار نجوم الساحة، أبرزها:

- أغنية «للي» للفنان محمد منير.

- الأغنية الشهيرة «الغزالة رايقة».

- أغنية «غلبان» للفنانة أصالة.

- أغنية «سايرينا يا دنيا» و«صاحبي يا جدع» للفنان أحمد سعد.

- أغنية «حتة تانية» للفنان عبد الباسط حمودة.

- أغنية «بنت أبويا» التي حققت نجاحًا كبيرًا، وكانت تتر لمسلسل «موضوع عائلي».

- «اختياراتي»، «اليوم الحلو ده» للفنان أحمد سعد.

- تتر مسلسل «ختم النمر» للفنان وائل جسار.

- أغنية «طير بينا يا عم» للفنان أمير عيد مغني من فرقة كايروكي.

- أغنية مهرجان الجونة السينمائي للفنان رامي عياش.

- أغنية مهرجان القاهرة السينمائي للفنان تامر حسني.

- أغنية «ولاد اللذينة» للفنان محمود العسيلي.

- تتر مسلسل «اللعبة» لشيكو وهشام ماجد.

- تتر مسلسل «الزوجة 18» للفنان حسن الرداد.

-أغنية «فرق كبير» التي جمعت الفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم.

منة عدلي القيعي: أتمنى كتابة أغاني للهضبة

وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، أكّدت منة عدلي القيعي تمسكها بالأغاني التي تحمل روح البهجة، معربة عن أمنيتها بكتابة أغاني للفنان عمرو دياب لأنّه الفنان الوحيد الذي لم تعمل معه حتى الآن، كاشفة عن رغبتها بالتوجه لكتابة السيناريو والفيلم الفترة المقبلة كخطوة جديدة بحياتها، كاشفة أن الفنان عادل إمام هو من نصحها بالاستقالة من العمل بالإعلانات والتفرغ لكتابة الأغاني بعد نجاح أول أغانيها.