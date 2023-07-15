منة عدلي القيعي ترد على انتقادات «اختياراتي»: حياتكم مش هتدمر بكلمات أغنية

حرصت المؤلفة منة عدلي القيعي على الرد على انتقادات أغنيتها الأخيرة «اختياراتي»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

منة عدلي القيعي ترد على انتقادات أغنية اختياراتي

وكتبت منة عدلي القيعي: «الناس عمالة تبعتلي فيديوهات وبوستات بتحذر من وقع تأثير كلمات أغنية اختياراتي على تدمير حياة المستمعين بجد عشان جلب الطاقة ووقع الكلمة على المخ وكدا.. يعني هي الناس بقالها 70 سنة بتغني جرح تاني وأنا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح ودايما دموع وبموت جوايا وببكي علي حالي وعيد ميلاد جرحي أنا ومصدومة بجد ومش بنطق ولا عارفة أرد وأندال أندال أندال و.. و.. و..».

وأضافت: «وخلاص دمار الدنيا بقى هييجي على الكلمتين بتوع العبدة لله؟.. صلوا على النبي كده وافرحوا وارقصوا وهزروا وبطلوا تقولوا لنفسكم إن حياتكم هتدمر من كلمات أغنية فيلم مستر إكس عشان المخ بيصدق كل اللي بيتقاله».

أغنية «اختياراتي»

أغنية «اختياراتي» كانت ضمن أحداث فيلم «مستر إكس»، المعروض حاليًا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتى تدور أحداثه حول تسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.