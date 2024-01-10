«الصحفيين» تنظم ورشة تدريبية لأبناء الأعضاء حول مهارات فن الرسم

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين تنظيم ورشة تدريبية لأبناء الصحفيين الأعضاء، حول تعلم مهارات فن الرسم، موضحة أنه على الراغبين بالحجز التوجه لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني، وتشمل المهارات الآتي:

مهارات وأسس فن الرسم

- تعليم كل مهارات وأسس فن الرسم.

- تعليم استخدام ألوان الخشب والفلومستر، والألوان المائية والزيتية.

- تعليم مهارات رسم الظل والنور، والتلوين على السيراميك، والزجاج والفخار.

- مهارات عمل الماكيتات «فن العمارة».

- تعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس.

فن الجداريات

- مهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء.

- تعليم مهارات معالجات الجرافيك، والخداع البصرى.

وأوضحت أن الرسوم المستحقة للدورة 100 جنيه للمستوى الواحد بأسبقية الحجز.