«الصحفيين»: فتح باب الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين 10 فبراير

أعلنت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة المحررين والنقاد الرياضيين على منصب الرئيس ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، و6 أعضاء اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وفقًا للإجراءات التالية:

فتح باب الترشح لرابطة المحررين والنقاد الرياضيين

1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذي للرابطة على منصب الرئيس ونائب الرئيس، وأمين الصندوق وستة أعضاء، اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 فبراير الحالي، وفقا لما أعلنته نقابة الصحفيين.

تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، تنتهى يوم الأربعاء (14) (فبراير) الساعة الثانية عشرة ظهرا، على أن تعلن كشوف المرشحين في الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.

يفتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من السبت 17 حتى الإثنين 19 فبراير 2024، وتعلن في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المجددون لاشتراك النقابة.

- تبدأ الجمعية العمومية للرابطة في الساعة الثالثة عصر يوم الأثنين (4 مارس القادم، على أن يبدأ التصويت من الساعة الرابعة، وحتى السابعة مساءً. ويبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرة، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).

-في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات يوم الأثنين.

18 مارس 2024، بحضور (25% من عدد الأعضاء + واحد، وفي توقيتات البند السابق نفسها. في حالة تساوى مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات تجرى قرعة لتحديد الفائز، سواء في المناصب الثلاثة الرئيسية الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق)، أو في مقاعد العضوية. اختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات تضم ثلاثة من قدامى النقاد الرياضيين من غير المرشحين.

متابعة إجراءات الانتخابات

برئاسة الكابتن شوقي حامد، وعضوية الدكتور طارق الأدور، وخالد عبد المنعم، إضافة إلى عضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة، وعضو المجلس المكلف بالإشراف على الشعب والروابط، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.