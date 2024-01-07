رئيس حزب الوفد يقدم التهنئة للبابا تواضروس في الكاتدرائية

زار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

شركاء الوطن الواحد

وقال الدكتور عبد السند يمامة: «نحن اليوم يا قداسة البابا نقدم تهنئة حزب الوفد رئيسا وقيادات وأعضاء ونهنئ أنفسنا جميعا كمصريين بمناسبة ميلاد السيد المسيح»، مؤكدا أطيب أمنياته لجميع الإخوة الأقباط بالسعادة واليمن والبركات وأن يعاد عيد ميلاد السيد المسيح علي جميع المصريين بالخير والمحبة بين شركاء الوطن الواحد.

ومن جانبه وجه قداسة البابا تواضروس الشكر لرئيس الوفد علي الزيارة مثمنا الدور الوطني لحزب الوفد الذي وصفه بحزب الوحدة الوطنية.

قيادات الوفد

ورافق الدكتور عبد السند يمامة، وفد رفيع المستوي من قيادات الوفد ضم الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد، والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الصحفية، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا، والدكتورة شيرين طايل عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بجانب أعضاء لجنة المواطنة بالوفد برئاسة صفوت لطفي.

كما قدّم وفد من أعضاء حزب الوفد بمحافظة الغربية التهاني للأنبا بولا، مطران طنطا، وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتأكيدا على مبدأ الوحدة الوطنية والمواطنة التي رسخها بيت الأمة منذ أكثر من 105 عامًا، وتحت راية الهلال الذي يحتضن الصليب.

وأكد أعضاء حزب الوفد أنّ الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا تحت سماء مصر، يحملون المسؤولية معا، وينعمون بخيراتها سويا، ويتحدون في مواجهة الأزمات التي قد تلحق بالوطن، مؤكدين على تلاحم وترابط نسيج المجتمع المصري.

شارك في الحضور فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمحاسب ضياء البحراوي أمين صندوق اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، والقيادي الوفدي محمد المسيري وعدد من أعضاء وشباب وقيادات بيت الأمة.