نواب يتهمون «الصحة» بالتقصير في مواجهة ارتفاع أسعار الأدوية: الحل في مدينة الدواء

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، تحفظ الحكومة على تعليق النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وهجومه على الحكومة بسبب ارتفاع سعر الأدوية، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجّهة إلى وزارة الصحة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وكان النائب سيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، وجّه انتقادات حادة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة علي الأسعار، موجّهًا اللوم والمسئولية الكاملة على الحكومة بسبب فوضى السوق في مصر، قائلًا: «الأسعار تأكل ما يتم إنجازه على الأرض والمواطن أصبح مستاء جدًا، الحكومة أصبحت شغالة عند المحتكرين، نحن لا نصنع الدواء بل نجمعه في مصر»، متوقعا حل الأزمة في مدينة الدواء بتصنيع المنتجات العلاجية بها.

حزب التجمع

وتحفّظ المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية، على تعليق رئيس حزب التجمع، قائلًا: «كلام غير صحيح ويجب توضيحه، أسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج وترتبط بأسعار الدولار»، متابعا: «الحكومة مش شغالة عند الاحتكارات، احنا بنراقب السوق، وفي أسعار بتزيد مش في مصر بس لكن في أماكن كتيرة في العالم».