رئيس «التجمع»: الحوار الوطني احتياج موضوعي.. والهدف الأكبر الجمهورية الجديدة

قال السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الحوار الوطني، بمثابة احتياج موضوعي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إلى الحوار الوطني بعد الاستقرار الكبير في الدولة المصرية.

الرئيس السيسي يريد رسم سياسات جديدة للدولة بمشاركة جميع أطياف الدولة

وأضاف عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، يريد رسم سياسات جديدة للدولة بمشاركة جميع أطياف الدولة، مبينا أن السياسات هذه تشمل القطاعات جميعها في الدولة.

عظمة الحوار كانت في الاختلاف في وجهات النظر بين المشاركين جميعهم

وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، أكد أنه سيُسْتَأْنَف الحوار بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن عظمة الحوار كانت في الاختلاف في وجهات النظر بين المشاركين جميعهم في الحوار وفتح الملف من أجل بناء الدولة والجمهورية الجديدة، وأن المصريين جميعا طرفا في المستقبل.

كما أكد عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض اعتقد أن هناك أطرافاً من الممكن أن تُسيد موقفها في اتجاه ما، لكن هذا لم يُحدث والكل يبحث عن بناء دولة وجمهورية جديدة، وفقا للدستور المصري، مبينا أنه طُرِحَت وجهات النظر من أجل بناء حوار للوصول إلى توافق وليس إفشال الحوار.

وشدد رئيس حزب التجمع على أن الرئيس السيسي، أكد التزامه بنتائج الحوار الوطني، مبينا أن الآراء كانت في الجلسات متعددة وهناك اختلاف لكن في جوهر القضايا التي يتم النقاش حولها من أجل دولة حديثة.