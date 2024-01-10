أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك الظروف

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الأرقام في الموازنة العامة، التي تعبر عن البرنامج المالي للحكومة المصرية، خلال سنة مالية، تناولت سياسات الحماية الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالدعم، أو البرامج الخاصة بمحدودي ومعدومي الدخل، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك الظروف.

الدولة اتبعت برنامجا للإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «إن الدولة اتبعت برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بمجموعة من القرارات، التي أثرت بشكل أو بآخر على المواطن المصري».

برامج الحماية الاجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك الظروف

وتابع: «بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، تم اتباع برنامج للحماية الاجتماعية، الذي لم يتوقف حتى في أحلك الظروف، مثل جائحة كورونا، ومن بين أشكال الدعم التي قدمتها الدولة، كانت مساندة العمالة غير المنتظمة، وغيرها من البرامج الأخرى».