«الغرف التجارية»: انضمام مصر لـ«بريكس» يفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أنَّ انضمام مصر لتجمع «بريكس» رسميًا مع بداية العام الجاري 2024، يعزز من مكانة مصر الريادية إقليميًا وعالميًا، ويفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي بين مصر ودول التجمع.

يعكس ثقة دول التجمع في الاقتصاد المصري

وأضاف «قناوي»، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ انضمام مصر لـ«بريكس»، الذي يضم 43% من سكان العالم، يعكس ثقة دول التجمع في الاقتصاد المصري وما لديه من فرص واعدة للنمو، وتمثل نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، الذي سيساهم في تحقيق مشروعاتها التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقاتها مع دول التحالف في ظل ما تمتلكه من بنية أساسية قوية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

انضمام مصر لـ«بريكس» يرفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية

وأشار إلى أنَّ انضمام مصر لـ«بريكس» سيخفف من الضغط على الدولار، ويساهم في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى أنها تشكل فرصة كبيرة لتطوير الصناعات التكاملية ومستلزمات الإنتاج في ظل الاستفادة من تبادل الخبرات والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

ولفت إلى أنَّ زيادة معدلات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع سيجذب المزيد من الاستثمارات البينية التي تحقق المنافع المشتركة وترفع معدلات النمو الاقتصادي، ويقلل التضخم ويحسن من مستوى معيشة الفرد المصري.