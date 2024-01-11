«ممكن تشوفوا فيلم مع بعض».. تفاصيل ميزة غير مسبوقة لـ«واتساب»

لا تزال إدارة تطبيق «واتساب»، يوما بعد آخر، تفاجئ مستخدميها بمميزات جديدة، من أجل تطوير التواصل عبر تطبيق التواصل الأشهر على مستوى العالم، وآخرها الكشف عن ميزة جديدة باتت على وشك التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة.

هل تخيلت أن تشاهد فيلما رفقة صديقك أو شريكك عبر «واتساب»، يبدو أن ذلك بات على وشك التنفيذ على أرض الواقع، بعد كشف إدارة التطبيق عن تفاصيل الأمر.

مشاركة الموسيقى الصوتية أثناء مكالمات الفيديو.. تفاصيل ميزة غير مسبوقة لـ«واتساب»

«واتساب» بدأت بالفعل أولى خطوات إدخال ميزة غير مسبوقة على التطبيق، وهو ما كشفه موقع «WABetaInfo»، حيث يختبر «واتساب» حاليًا ميزة تمكن المستخدمين من مشاركة الموسيقى الصوتية أثناء مكالمات الفيديو.

وتسمح هذه الميزة، التي لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، للمشارك في مكالمة فيديو بمشاركة صوت أجهزته، ونقله إلى الآخرين في المكالمة.

هل يمكن مشاهد أفلام افتراضية مع الأصدقاء عبر واتساب؟

تمتد هذه الوظيفة لتشمل مكالمات الفيديو الفردية والجماعية، مما يوفر تجربة صوتية متزامنة لجميع المشاركين، كما أنها لا تعمل على تسهيل مشاركة الموسيقى فحسب، بل تمكّن المشاركين أيضًا من مشاهدة مقاطع الفيديو معًا.

ومن خلال تجربة الصوت المشترك أثناء مكالمات الفيديو، يمكن للمستخدمين مزامنة تجارب تشغيل الفيديو الخاصة بهم، ما يفتح إمكانيات جلسات مشاهدة الأفلام الافتراضية أو أنشطة مشاركة المحتوى التعاونية.

تؤكد هذه الإضافة على الجانب الاجتماعي للمنصة وتهدف إلى جعل المحادثات أكثر تفاعلية ومتعة.