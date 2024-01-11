8 معلومات عن شركة الإسكندرية للحراريات.. إيراداتها ارتفعت بنسبة 110%

تهتم الدولة بتطوير الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك من أجل زيادة حجم الصادرات، وتعظيم العائد الاقتصادي، لذلك تركز وزارة قطاع الأعمال العام، على تطوير شركة الإسكندرية للحراريات، إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك من خلال إدخال خط إنتاج جديد، يتميز بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي التابع لوزراة قطاع الأعمال العام.

وتسعرض «الوطن» في السطور التالية، 8 معلومات عن شركة الإسكندرية للحراريات بعد تطويرها، وجاءت كما يلي:

تفاصيل شركة الإسكندرية للحراريات

- تأسست شركة الإسكندرية للحراريات عام 1938

- تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 100% من أسهمها.

- تمتلك الشركة خط إنتاج رئيسي بالإسكندرية.

- تعتبر شركة الاسكندرية للحراريات واحدة من أقدم الشركات في مجال صناعة الحراريات والسيراميك، في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

أرباح وإيرادات الشركة

- تمتلك الشركة مصنعين، الأول لإنتاج الحراريات، والثاني لإنتاج السيراميك.

- كما وصل حجم إيرادات الشركة خلال عام 2021 إلى 165ألفا و831 جنيه.

- فيما وصل صافي الأرباح خلال عامي 2021/2020 إلى 1220 جنيه.

- وقد شهدت شركة الإسكندرية للحراريات العام المالي الماضي 2023، ارتفاعاً في إيراداتها بنسبة 110% مسجلة أرباح 26 مليار جنيه.