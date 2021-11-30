البرلمان يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد على قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وجاء مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى من مشروع القانون

المادة 1: يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى 1.25 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

المادة الثانية من مشروع القانون

المادة 2: على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- وفقًا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى.

المادة 3: خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.