«متحدث الوزراء»: 13% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية لأفريقيا هذا العام

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا بحضور وزير التجارة والصناعة، واستعرض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية بحضور مسؤولي الجهات الوطنية المعنية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء استهل في بداية الاجتماع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأهمية تعزيز أوجه الوُجود المصري في أفريقيا، ودعم أطر أوجه التعاون مع مختلف المجالات، كما استعرض وزير التجارة والصناعة حجم الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، والتي وصلت إلى نحو 16 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي بنسبة زيادة وصلت إلى 13%.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا أوجه التعاون مع دول تجمع كوميسا، حيث بلغت حجم التجارة بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياتها عام 2022 لتصل إلى 4.3 مليار دولار، كما تناول الاجتماع سبل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.