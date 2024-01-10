هيئة الدواء: صادرات الدواء تتخطى مليار دولار وزيادة الإنتاج المحلي إلى 80%

أكّدت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ارتفاع الصادرات المصرية من الدواء إلى أكثر من مليار دولار وانخفاض واردات الدواء 500 مليون دولار، مبينة أنَّ 94% من الوحدات والأدوية من الدواء المستهلك التي يستخدمها المصريين في مصر إنتاج محلي، كما أنَّ 70% منها من إنتاج القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنَّ صناعة الدواء في مصر صناعة قوية، كما أنَّ الكوادر العلمية المصرية في مجال الدواء قوية وفق شهادات الجهات الأجنبية ومصر وجنوب أفريقيا الأعلى انتاج وتصنيع لدواء على مستوى القارة.

توطين صناعة الدواء

وذكرت أنَّ هناك لجنة لتوطين صناعة الدواء وتقليل فاتورة الاستيراد وتحديد الاستثمارات المستهدفة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية والتي بدأ يزيد الإنتاج المحلي منها، موضحة أنَّه يتمّ إنتاج أدوية محليًا لأول مرة، مع وفرة في هذا الإنتاج، إلى جانب توطين 9 منتجات جديدة، مشيرة إلى أنَّ نسبة المحلي في السوق أصبحت 80%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم موجه إلى وزارة الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.