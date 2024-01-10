مسؤول أردني سابق: القمة الثلاثية تبحث جهود التهدئة في غزة

قال وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، الدكتور محمود الخرابشة، إنّ القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الملك عبدالله بن الحسين، ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تُعقد في ظروف بالغة الدقة والتعقيد، خاصة في ظل تطورات الوضع بغزة، والعمليات العسكرية الصهيونية التي يتعرض لها الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

قطاع غزة

وأضاف الخرابشة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك هجمات واعتداءات أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الضفة الغربية، إضافة الى ما يحدث في قطاع غزة من قبل المستوطنين الذين يمارسون جميع أنواع العنف في الضفة الغربية».

المساعدات الإنسانية والغذائية

وتابع وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية: «القمة تأتي في ظرف دقيق بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، ولقائه مع عدد من زعماء الشرق الأوسط، وهذه القمة يفترض أن تبحث سبل وقف العدوان على قطاع غزة، وسبل إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية الى القطاع، وسبل توحيد الجهود لمواجهة العدوان على غزة و الضفة الغربية».

منظمة التحرير الفلسطينية

وأكمل: «القمة ستؤكد أنّ منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إضافة الى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه».