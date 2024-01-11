أماكن توزيع أجهزة توقف القلب المفاجئ.. «تجريبية لمدة عام»

أوضحت وزارة الصحة في تقرير صادر عنها، أن توقف عضلة القلب يحدث نتيجة لعدة أسباب ومنها: «اعتلال عضلة القلب، أوخلل في نبض القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو النزيف والصدمة»، مشيرة إلى أن نوبة القلب تحدث نتيجة توقف تدفق الدم في جزء من عضلة القلب، ويحدث بسببه فقدان كامل لوظيفة القلب.

نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية

وفي هذا السياق اعتمدت الحكومة في اجتماعها أمس، نتائج دراسة وزارة الصحة، بشأن مقترح «التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ»، من خلال نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية، مشيرة إلى موافقة الجهات المعنية بالدراسة على تنفيذ مرحلة تجريبية لنشر هذه الأجهزة في أماكن مختلفة بشكل تجريبي، ومن بين هذه الأماكن:

- مجمع السجل المدني.

- مطار القاهرة الدولي.

- المحاكم الكبرى.

- محطة مترو السادات.

- الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- محطة قطار مصر.

- مصلحة الجوازات.

تحديد عدد الأجهزة وفقا لكثافة المترددين

وعن تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن، أوضحت الحكومة في بيان صادر عنها، أنه سيجري تحديدها وفقا لكثافة المترددين على المكان، وأشارت إلى أن مدة المرحلة التجريبية، هي عام كامل «12 شهرا»، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.