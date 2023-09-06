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مدير قصر العيني الفرنساوي السابق: جهاز التعامل مع توقف القلب سيشهد انتشارا كبيرا

كتب:

حسن سمير
11:38 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الدكتور عمرو الحديدي مدير قصر العيني الفرنساوي

الدكتور عمرو الحديدي مدير قصر العيني الفرنساوي

كشف الدكتور عمرو الحديدي أستاذ أمراض القلب ومدير قصر العيني الفرنساوي السابق، عن أهمية مبادرة كيفية التعامل مع توقف القلب المفاجئ، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو زيادة حالات الموت المفاجئ.

الوفاة المفاجئة ربما تحدث لشخص لديه أمراض غير مكتشفة

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية dmc، أن الوفاة المفاجئة ربما تحدث لشخص لديه أمراض غير مكتشفة تؤدي للوفاة، مثل تضخم في عضلة القلب، والكوليسترول، الذي يؤدي لجلطات وتوقف القلب المفاجئ.

المبادرة تهدف لوجود جهاز الصدمات

وتابع: «أن المبادرة تهدف لوجود جهاز الصدمات في المولات ودور العبادة، لكن المشكلة تكمن فيمن يستخدمه، مؤكدًا أنه سيتم تدريب أشخاص كثر على استخدام جهاز الصدمات، ومنهم عاديين، كما أنه سيتم  عمل "جي بي إس" لمعرفة مكان الجهاز»، موضحَا أنه يوجد طرق معنية للتدريب يستطيع من خلالها الشخص معرفة إذا كانت الحالة مغمى عليها أو متوفى.

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