أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في محافظة أسيوط.. 14 مركزا

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة أسيوط أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في محافظة أسيوط والتي تضم 14 مركز صحة موزعة على مختلف أنحاء مراكز ومدن المحافظة.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في محافظة أسيوط

- المركز الصحي الحضري بمركز ساحل سليم.

- المركز الحضري الجديد بحي شرق أسيوط.

- المركز الطبي الحضري بمركز ديروط.

- المركز الصحي بمركز الفتح.

- المركز الصحي غرب أسيوط.

- مركز رعاية طفل غرب بغرب أسيوط.

- المركز الطبي بالمسح في مركز أبنوب.

- مركز رعاية طفل أبوتيج بمركز أبو تيج.

- المركز الطبي بمركز الغنايم بمنطقة الموقف.

-المركز الطبي الحضري بمركز البداري.

- مركز صحة الوعاضلة بمركز صدفا.

- مركز صحة المطيعة بمركز أسيوط.

- مركز رعاية الطفل القديمة بمركز منفلوط.

- مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز القوصية.

الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج

- أصل شهادة الميلاد للعروسين.

- 4 صور شخصية لكل منهما و3 صور رقم قومي لكل منهما

- بالنسبة للمطلقة علي يد مأذون إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقي.

- إذا كان الطلاق بحكم محكمة أصل إشهار الطلاق المميكن.

- تجرى التحاليل بمدة لا تقل عن 14 يوما قبل موعد الزواج.