«صحة أسيوط» تطلق قافلة طبية لعلاج المرضى بالمجان في مركز شباب النخيلة

نفذت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، قافلة طبية مجانية ضمن جميع التخصصات الطبية، وذلك بمركز شباب النخيلة التابع لإدارة شباب أبو تيج، بقرى حياة كريمة، التي تستمر على مدار يومين.

الكشف المبكر عن مرض السكري

وقال أحمد السويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إنّ القافلة شملت توعية صحية بالتعاون مع أطباء وطاقم تمريض مديرية الصحة في جميع التخصصات الطبية، إذ جرى الكشف على المرضى بالمجان وعمل التحاليل، وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لدى أصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع الضغط، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وعمل تحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان.

ندوة توعوية عن التغذية السليمة للأطفال

وتضمنت القافلة الطبية، ندوة توعوية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، إضافة الى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة، ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، في ضوء رؤية الدولة والقيادة السياسية للارتقاء والنهوض بتلك القرى، وتنفيذًا لاستراتيجية مصر للتنمية 2030.