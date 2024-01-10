انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا في أسيوط

أعلن عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة أسيوط، عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيًا، باستخدام التابلت المدرسي.

تفعيل التابلت المدرسي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إنّه عقد اجتماعًا مع قيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة، لمناقشة استعدادات استقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وضرورة تفعيل التابلت لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وتدريبهم على استخدامه وكيفية الدخول على المنصة لأداء الامتحان.

وأكد جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك السماح لشركات المحمول بالدخول لتسليم الطلاب والطالبات الشرائح الخاصة بالتابلت، وذلك عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو ذهاب الطالب وولي الأمر لاستلام الشريحة من شركات المحمول.

استعدادات الامتحانات

وأضاف «زنار» أنّه جرى مناقشة الاستعداد لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والتشديد على كتابة الامتحان بالكمبيوتر ومراجعته، والتأكد من خلوه من أي أخطاء إملائية، وأنّ يكون في مستوى جميع الطلاب، وضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، وعدم السماح بدخول الامتحان إلا للأشخاص المنوط لهم بالمتابعة مع وجود الموجه المقيم باللجنة.