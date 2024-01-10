«الإدارية العليا» تؤيد عزل أستاذ جامعي بالمنوفية

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من أحد الأساتذة الجامعيين على قرار عزله مع الاحتفاظ بالمعاش على خلفية بعض المخالفات التي ارتكبها، وأيَّدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمَّنه من مجازاته بعقوبة العزل.

المخالفات المنسوبة للأستاذ الجامعي

قالت المحكمة إن الدكتور رئيس جامعة السادات - أصدر القرار رقم 431 لسنة 2020 أحد الأساتذة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لِما ثبت في حقه من خروجه على مُقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة والخروج على القِيّم والتقاليد الجامعية بأن:

1- الإهمال في أداء عمله وذلك بالسماح باستمرار مُناقشة طالب في البحث المُقدم منه للحصول على درجة الماجستير بالرغم من عدم استكمال التشكيل القانوني للجنة الحُكم وعِلمه اليقيني بذلك مُنذ بدء المُناقشة وحتى إصدار التوصية.

2- الخروج على مُقتضى الواجب الوظيفي والتوقيع على نماذج المِنَح للطالب المذكور قرين توقيع عميد المعهد رغم عِلمه بعدم مشروعية المُناقشة وقبل العرض على المجالس المُختصة.

3- إساءة استعمال السُلطة بإصدار تعليماته إلى الموظف المُختص بالتوقيع على إفادة رسمية تتضمن إتمام مُناقشة الطالب للبحث المُقدّم منه للحصول على درجة الماجستير وقيامه شخصيًا بالتوقيع عليها في ذات يوم المُناقشة 19/1/2019 رغم عِلمه بعدم مشروعيتها.

4- تجاوز مهامه الرئيسية وقام بمُخاطبة المُلحق الثقافي لسفارة الكويت بشأن الطالب المذكور مُتضمنًا وقائع غير صحيحة مفادها أن المُشرِف الرئيسي قد تعنت في عدم حضور المُناقشة الأمر الذي لحق بالطالب المذكور أضرار جسيمة بالرغم من عِلمه بأن هذا الإشراف صوري ولا عِلم لهذا المُشرِف بوجود هذا الإشراف وتم ذلك رغم إحالة الموضوع للتحقيق.