مجلس جامعة كفر الشيخ يمنح درجة الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين

وافق مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة على تعيين أعضاء هيئة تدريس في وظيفة أستاذ لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري، والتربية النوعية، وتعيين في وظيفة أستاذ مساعد لـ 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الآداب، والزراعة، والتعيين في وظيفة مدرس لـ4 من الهيئة المعاونة بكليات طب الفم والأسنان، والطب البشري، والهندسة.

منح درجة الدكتوراه

كما وافق مجلس جامعة كفر الشيخ، على منح درجة الدكتوراة لـ15 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والآداب، كما تم منح درجة الماجستير لـ33 من الباحثين بكليات التربية، والزراعة، والتجارة والصيدلة، والطب البيطري، والآداب، وعلوم الثروة السمكية والمصايد.

منح 11 باحث للدكتوراه المهنية

كما وافق مجلس جامعة كفر الشيخ، على منح درجة الدكتوراة المهنية لـ11 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 49 من الباحثين بكلية التجارة.

أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كل الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، تكثيف الجهود لإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة.