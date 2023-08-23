منح درجة الماجستير لباحث بجامعة بني سويف بعد وفاته: «ناقشوا الرسالة بصورته»

في سابقة جديدة من نوعها، قررت كلية التربية للطفولة المبكرة، منح باحث متوفى درجة الماجستير، تكريمًا له، حيث قد وافته المنية عقب انتهاء إعداده لرسالة الماجستير دون تحديد موعد للمناقشة، حيث قررت الكلية تحديد موعد المناقشة، في حضور أسرة الباحث وصورته، ومنحه درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية تكريما له، ولمجهوده.

مناقشة رسالة ماجستير لباحث متوفي بجامعة بني سويف

ومنحت كلية التربية للطفولة المبكرة، الباحث خالد فتحي عويس عبد الله، وهو أحد الموظفين بالجامعة، درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية تكريما له، عقب موافقة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بإجراء المناقشة رغم وفاة الباحث.

كلية التربية تعقد مناقشة رسالة ماجستير لباحث متوفى

وأجرت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف، مناقشة ماجستير بعنوان الفروق في الكفاءة الاجتماعية بين أطفال الروضة الأيتام، بمقر الكلية، بحضور الدكتور طه محمد مبروك وكيل الكلية، وأسرة الباحث زوجته وأطفاله، وعدد من العاملين في الكلية والباحثين وأساتذة الكلية.

منح الباحث رسالة الماجستير للباحث بدرجة امتياز

وقررت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور محمد حسين سعيد أستاذ علم النفس التربوي، وعميد كلية التربية جامعة بني سويف، والدكتور مروة بغدادي أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة بني سويف، والدكتور رمضان علي حسن أستاذ علم النفس التربوي ووكيل كلية التربية جامعة بني سويف، والدكتور طه محمد مبروك أستاذ علم النفس المساعد و وكيل كلية التربية، منح الباحث درجة الماجستير بدرجة امتياز.