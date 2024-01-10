جامعة كفر الشيخ تطلق قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان 26 يناير.. «اعرف بلدك»

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، تنظيم رحلة لطلاب الجامعة لمدينتي «الأقصر وأسوان» خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 26 يناير حتى يوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، ضمن سلسلة رحلات مبادرة «اعرف بلدك» التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة.

شروط المشاركة في سلسلة رحلات «اعرف بلدك»

وحدّدت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عدة شروط للمشاركة في سلسلة رحلات مبادرة «اعرف بلدك»، وهي:

1- دفع قيمة الاشتراك للفرد بمبلغ 1800 جنيه، و20 جنيها رسوم الدفع الإلكتروني.

2- تتحمل وزارة الشباب والرياضة قيمة الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم المزارات السياحية المدرجة بالبرنامج.

3- عدم قبول أي مشارك ممن سبق لهم الاشتراك بنفس الرحلة خلال العامين الماضيين.

4- لا يجوز تبديل المشارك بآخر ولا يُمكن استرداد قيمة الإشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

5- أي مخالفة لشروط الاشتراك تعني الترحيل الفوري من الرحلة علي نفقة المشترك.

أهداف مبادرة «اعرف بلدك»

يُشار إلى أنّ مبادرة «اعرف بلدك» انطلقت في شهر ديسمبر لعام 2020، وهدفها إجراء زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة، لإعادة الانتماء والولاء للوطن، بالإضافة لإثراء الوعي السياحي والأثري خاصةً بين طلاب الجامعات المختلفة وبين الفئات التي توليها الدولة والقيادة السياسية اهتمام كبير لشرائح ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى السرطان وكبار السن، ثم دمجهم في المبادرة بإشراكهم في رحلات وجولات تتناسب معهم سواء في محافظاتهم أو محافظات مصر المختلفة، لتتضافر جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها في إسعادهم، وتعزير دمجهم وانتماءهم للوطن.